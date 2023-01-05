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18:26 (мск), источник: © РИА Новости

В Риге задержали шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Спецслужбы Латвии задержали шеф-редактора агентства Sputnik Литва Марата Касема по подозрению в нарушении санкций и шпионаже, сообщается в Telegram-канале Sputnik Ближнее зарубежье.

Источник: РИА "Новости"

«Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем задержан спецслужбами Латвии в Риге. 5 января прошло заседание суда, на котором рассматривался вопрос об избрании меры пресечения. Адвокат Касема настаивала, чтобы его отпустили под залог, однако суд принял решение избрать меру пресечения в виде содержания под стражей. Сегодня журналист уже был переведен в рижскую Центральную тюрьму», — говорится в заявлении.

Уточняется, что адвокат Имма Янсоне до сих не получила материалы дела. На обжалование решения суда, по закону, отводится десять дней.

По данным Sputnik Ближнее зарубежье, в деле Касема речь идет о нарушении экономических санкций Евросоюза против России, а также о шпионаже. По второй статье задержанному может грозить до 20 лет тюрьмы.

Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев назвал задержание журналиста абсолютно неправомерным и абсурдным. По его словам, Касем часто говорил, что ощущает политическое преследование в Латвии.

Марат Касем — гражданин Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе «Россия сегодня», куда входит Sputnik Литва. В конце декабря прошлого года он приехал в Латвию по семейным обстоятельствам.

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