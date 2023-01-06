В Аризоне нашли креветок, которые жили на Земле 550 млн лет Их место обитания — гора Волна
Фоторепортажи
10Горячий и ароматный: подборка фактов о чае
13Лучшие снимки уходящего года
Популярное за сутки
Галкин произнес проукраинский лозунг со сцены в Дубае
Никиту Михалкова госпитализировали с гриппом
Володин назвал условие изъятия иностранных активов в России
04:24 (мск), источник: © РИА Новости

На Украине второй раз за ночь объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Воздушная тревога второй раз за ночь объявлена в ряде областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации страны.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

Отмечается, что тревога снова звучит в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской области и ДНР. Ранее в пятницу тревога была объявлена и в Сумской области.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Байден одной фразой поставил американцев в тупик
'Объявили награду за голову': как работают служебные собаки в зоне СВО
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
Минобороны отдало указания о режиме прекращении огня с 6 января
ВС РФ уничтожили экстремистов «Батальона имени Шейха Мансура»
Российская ПВО за сутки сбила 21 украинский дрон и ракеты HIMARS
В МО РФ сообщили об успешных действиях на донецком направлении
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта