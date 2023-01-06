В России в 2022 году резко выросло число сторонников экстремистского движения АУЕ

«В течение 2022 года на постоянной основе проводились мероприятия, направленные на выявление и пресечение деятельности международного экстремистского движения АУЕ. В сравнении с позапрошлым годом количество его сторонников резко выросло», — сказал собеседник агентства.
По его словам, по всем выявленным фактам были возбуждены уголовные дела. «Так, если в 2021 году количество таких дел немного превысило 30, то в прошлом достигло почти 100», — отметил представитель правоохранительных органов.
Решением Верховного суда РФ от 17 августа 2020 года и дополнительным решением Верховного суда РФ от 2 октября 2020 года движение «Арестантское уголовное единство» признано экстремистским. Его деятельность в России запрещена. Идеология АУЕ пропагандирует насилие, отрицание общепринятой морали и любых форм управления. Участники движения насаждают идеи борьбы с правоохранительными органами и властями всех уровней.