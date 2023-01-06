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12:52 (мск), источник: Ведомости

ВСУ обстреляли Донецк сразу после начала объявленного Россией режима тишины

Украинские военные обстреляли Петровский район Донецка из артиллерии ровно в 12:00 после начала действия объявленного Россией режима тишины, передает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Спецоперация на Украине

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Ред.) по направлению: 12:00 — н.п. Курахово — г. Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Накануне, 5 января президент РФ Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня на 36 часов с полудня 6 января до конца 7 января в зоне проведения спецоперации на Украине. Глава государства отметил, что в районах боевых действий проживает большое количество православных, поэтому он призвал украинскую сторону также объявить режим прекращения огня.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение российского коллеги, заявив, что Москва под предлогом тишины на Украине пытается скрыть подготовку «новой волны агрессии». Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал в своем Twitter этот шаг лицемерным, заявив, что «временное перемирие» может начаться лишь после вывода войск.

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, в свою очередь, заявил, что ВС России не станут игнорировать провокации ВСУ в период действия режима прекращения огня.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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