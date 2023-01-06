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20:16 (мск), источник: Life.ru

Россия заняла второе место в рейтинге сильнейших армий мира

Армия России заняла второе место в рейтинге вооружённых сил 145 стран мира по версии портала Global Firepower.

Источник: РИА "Новости"

Лидером рейтинга стали США, на третьей строчке расположилась армия Китая. В топ-5 также вошли Индия и Великобритания. Отметим, что за год положение ВС РФ в рейтинге никак не изменилось. Добавим, что по целому ряду оцениваемых показателей, таких как РСЗО или же корветы, Россия заняла первое место.

Ранее Лайф сообщал, что Украина заняла 15-е место в рейтинге сильнейших армий мира. Произошло это исключительно благодаря западной помощи.

Артур Белкин

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