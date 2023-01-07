В ДНР за сутки зафиксировали 20 обстрелов со стороны ВСУ

«За истекшие сутки представительство сообщало о 20 фактах ведения огня со стороны ВФУ. На донецком направлении противник совершил 11 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 миллиметров. На ясиноватском — один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. На горловском — восемь обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. (Всего противник выпустил. — Прим. ред.) 102 единицы различных боеприпасов», — говорится в публикации.
Отмечается, что под огнем украинских войск оказались районы Донецка, Гольмовского и Ясиноватой. Пострадал один объект гражданской инфраструктуры.
Режим прекращения огня на всей линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации на Украине введен по поручению президента России Владимира Путина. Он действует с 12:00 6 января до 24:00 7 января.
В полдень, в момент вступления режима тишины в силу, украинские войска обстреляли Донецк шестью 155-миллиметровыми снарядами, а затем продолжили атаки в течение дня. Кроме того, под обстрел попал город Ясиноватая.