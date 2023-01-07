Отложенная жизнь: почему люди затягивают выполнение дел Можно ли противостоять прокрастинации и чем она отличается от обычной лени
Фоторепортажи
10Пожар в ТЦ «Мега Химки»
56Главные события 2022 года в фотографиях
Популярное за сутки
В России за год значительно выросло число сторонников АУЕ
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины
С 1 марта в России появится новый сигнал светофора
01:15 (мск), источник: © РИА Новости

В ДНР за сутки зафиксировали 20 обстрелов со стороны ВСУ

ДОНЕЦК, 7 янв — РИА Новости. За прошедшие сутки Украина совершила 20 обстрелов, применив более 100 боеприпасов, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«За истекшие сутки представительство сообщало о 20 фактах ведения огня со стороны ВФУ. На донецком направлении противник совершил 11 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 миллиметров. На ясиноватском — один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. На горловском — восемь обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. (Всего противник выпустил. — Прим. ред.) 102 единицы различных боеприпасов», — говорится в публикации.

Отмечается, что под огнем украинских войск оказались районы Донецка, Гольмовского и Ясиноватой. Пострадал один объект гражданской инфраструктуры.

Режим прекращения огня на всей линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации на Украине введен по поручению президента России Владимира Путина. Он действует с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

В полдень, в момент вступления режима тишины в силу, украинские войска обстреляли Донецк шестью 155-миллиметровыми снарядами, а затем продолжили атаки в течение дня. Кроме того, под обстрел попал город Ясиноватая.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В США рассказали о панике в стране из-за России
Байден одной фразой поставил американцев в тупик
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
ООН не наблюдает крупных боев во время режима прекращения огня
Минобороны РФ объявило о начале рождественского перемирия
Донецк попал под обстрел в первую минуту объявленного перемирия
Пригожин сравнил бои за Артемовск с Бородино и Куликовым полем
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта