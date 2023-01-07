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03:59 (мск), источник: ТАСС

В Севастополе системы ПВО сбили беспилотник

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 января. /ТАСС/. Системы ПВО сбили беспилотник в районе Севастопольской бухты, написал глава Севастополя Михаил Развожаев в субботу в Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Силы ПВО буквально 15 минут назад сбили БПЛА над Северным молом. Даже святой праздник — Рождество — для этих нелюдей не повод остановить свои попытки атаковать наш город-герой», — написал Развожаев в 03:26 мск.

Севастополь является главной базой Черноморского флота, за последние месяцы несколько раз предпринимались попытки его атаки беспилотниками. Предыдущая атака с помощью беспилотников на Севастополь произошла 4 января. Тогда над акваторией вблизи города было сбито два БПЛА.

В четверг президент России Владимир Путин поручил ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня на всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции. Власти Украины негативно отреагировали на идею прекращения огня на Рождество.

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