14:35 (мск), источник: © РИА Новости
При обстреле Донецка ВСУ пострадала женщина
ДОНЕЦК, 7 янв — РИА Новости. Женщина ранена в Донецке в результате обстрела Петровского района города со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
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«В результате обстрела Петровского района получила ранение женщина 1965 года рождения, сотрудник котельной», — написал Кулемзин в своем телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что украинские войска за 5 минут выпустили 10 ракет из РСЗО и четыре снаряда натовского калибра 155 мм по Петровскому и Кировскому районам Донецка.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.