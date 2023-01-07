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14:50 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму атаки беспилотников связали с желанием Киева испортить праздники

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал одной из причин атак украинских беспилотников в последние дни желание Киева «изгадить, заляпать кровью» праздники.

Украинские войска с начала года несколько раз атаковали Крым беспилотниками. Все они были сбиты. О последнем подобном происшествии рано утром в субботу сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, отметив, что силы ПВО сбили беспилотник над Северным молом.

«Враг периодически проверяет нашу оборону на прочность. И потому мы в любой момент должны соблюдать максимальную бдительность и готовность к отражению вражеских атак. Ну и, кроме того, давно замечено, что украинская сторона особо возбуждается на наши праздники, особенно православные. Для неё очень важно их изгадить, заляпать кровью», — сказал РИА Новости Константинов.

По его словам, атаки украинских беспилотников как нельзя более красноречиво свидетельствует о том, «с кем мы имеем дело, против каких сил воюем».

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