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21:28 (мск), источник: ТАСС

В ЛНР сообщили о взрыве на магистральном трубопроводе в Лутугине

ЛУГАНСК, 7 января. /ТАСС/. Взрыв на магистральном трубопроводе произошел в Лутугине Луганской Народной Республики. Об этом в субботу сообщило государственное предприятие «Луганскгаз».

Источник: МЧС ЛНР

«Вечером 7 января в городе Лутугине произошел взрыв на магистральном газопроводе с дальнейшем возгоранием. В настоящий момент на месте инцидента присутствуют специалисты ГУП “Луганскгаз” во главе с руководством предприятия, ведутся работы по устранению возгорания. Сейчас без газоснабжения временно остаются порядка 11 тыс. абонентов Лутугинского района», — говорится в сообщении в Telegram-канале предприятия.

Правительство ЛНР позже сообщило о ликвидации возгорания.

«Специалисты ГУП “Луганскгаз” ликвидировали возгорание на магистральном газопроводе диаметром 273 мм в городе Лутугино путем перекрытия задвижки», — говорится в сообщении в Telegram-канале правительства ЛНР.

Сотрудники предприятия в ближайшее время приступят к обследованию поврежденного участка газопровода для выяснения причины взрыва, говорится в тексте. «На данный момент, по уточненным данным, от подачи природного газа временно отключено около 13 тыс. абонентов», — уточнило правительство республики.

Администрация Лутугино и Лутугинского района со ссылкой на предприятие «Луганскгаз» сообщила, что газоснабжение района приостановлено из-за аварии на газопроводе. «7 января произошла авария на газопроводе высокого давления в районе лутугинских дач. В связи с аварией прекращена подача природного газа в городе Лутугино, пгт (поселок городского типа) Белореченский, пгт Георгиевка, пгт Ленина, пгт Успенка, пгт Врубовский, пгт Челюскинец, селе Лесном, а также [на] улице Знаменке и в селе Роскошном», — говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации Лутугина и Лутугинского района.

О сроках восстановления газоснабжения пока не сообщается.

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