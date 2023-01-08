Кадыров: около 300 омоновцев из Чечни отправились в зону спецоперации

«Сегодня на подмогу к своим братьям на линии фронта из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова выдвинулись порядка 300 бойцов ОМОНа “Ахмат-1” управления Росгвардии по ЧР», — отметил Кадыров.
По его словам, бойцы испытывают «желание искоренить сатанизм».
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее задача заключается в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, конечная цель спецоперации — освобождение Донбасса и создание условий, обеспечивающих гарантии безопасности России.