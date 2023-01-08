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00:25 (мск), источник: © РИА Новости

Кадыров: около 300 омоновцев из Чечни отправились в зону спецоперации

ГРОЗНЫЙ, 7 янв — РИА Новости. Около 300 бойцов ОМОНа «Ахмат-1» управления Росгвардии по Чечне отправились в зону специальной военной операции на Украине, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Сегодня на подмогу к своим братьям на линии фронта из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова выдвинулись порядка 300 бойцов ОМОНа “Ахмат-1” управления Росгвардии по ЧР», — отметил Кадыров.

По его словам, бойцы испытывают «желание искоренить сатанизм».

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее задача заключается в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, конечная цель спецоперации — освобождение Донбасса и создание условий, обеспечивающих гарантии безопасности России.

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