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01:16 (мск), источник: © РИА Новости

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога также звучит на подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

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