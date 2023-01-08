Украинские войска за сутки 33 раза обстреляли ДНР

«За истекшие сутки представительство сообщало о 33 фактах ведения огня со стороны ВФУ. На донецком направлении противник совершил 13 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На ясиноватском — пять обстрелов из артиллерии 155, 152 и 122 миллиметра. На горловском — 15 обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра», — говорится в заявлении.
В общей сложности Украина применила 178 боеприпасов, уточнили в ведомстве.
Отмечается, что под огнем оказались районы девяти населенных пунктов: Донецк (Киевский, Кировский, Петровский районы), Гольмовский, Горловка, Верхнеторецкое, Ясиноватая, Каштановое, Яковлевка, Минеральное, Макеевка.
Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12.00 6 января до 24.00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине. Владимир Зеленский отверг предложение России о рождественском перемирии, назвав его «прикрытием» для усиления российских позиций на линии фронта.