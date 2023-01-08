В Краматорске поврежден промышленный объект, заявили киевские власти

«В Константиновке удар пришелся на промышленную зону», — отметил он.
Ранее агентство УНИАН сообщило, что в Краматорске в подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики прозвучала серия взрывов. После полуночи там объявили воздушную тревогу.
Константиновка находится под контролем Киева, с этого направления украинские войска регулярно обстреливают Горловку, Макеевку, Донецк и другие населенные пункты.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.