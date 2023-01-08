В Аризоне нашли креветок, которые жили на Земле 550 млн лет Их место обитания — гора Волна
Фоторепортажи
20Толковый словарь СССР
40Cамые красивые и интересные снимки 2022 года
Популярное за сутки
В Европе распространяется самый заразный штамм коронавируса
РПЦ назвала намеренным убийство протоиерея Васильева в зоне СВО
Британские военнослужащие обвинили принца Гарри в предательстве
03:56 (мск), источник: © РИА Новости

В Краматорске поврежден промышленный объект, заявили киевские власти

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. В Краматорске пострадал промышленный объект, сообщил глава подконтрольной Киеву Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко в Tekegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В Константиновке удар пришелся на промышленную зону», — отметил он.

Ранее агентство УНИАН сообщило, что в Краматорске в подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики прозвучала серия взрывов. После полуночи там объявили воздушную тревогу.

Константиновка находится под контролем Киева, с этого направления украинские войска регулярно обстреливают Горловку, Макеевку, Донецк и другие населенные пункты.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В США рассказали о панике в стране из-за России
Байден одной фразой поставил американцев в тупик
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
Киев заявил о повреждении промышленного объекта в Краматорске
Украинские войска за сутки 33 раза обстреляли ДНР
Около 300 омоновцев из Чечни отправились в зону спецоперации
Украинские войска ударили по Макеевке ракетами HIMARS
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта