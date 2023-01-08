ВС России применили против ВСУ самый мощный в мире самоходный миномет

Оператор беспилотника 1-й Славянской бригады корректирует огонь 240-миллиметровыми снарядами, которые предназначены для уничтожения фортификационных сооружений, крупных скоплений техники и живой силы противника.
На кадрах видны точные попадания в цель и объемные взрывы, разрушающие прочные бетонные укрепления украинского военного объекта.
Ранее госкорпорация «Ростех» сообщала, что «Тюльпаны» продолжают поступать в войска, наряду с самоходными артиллерийскими установками Мста-С, «Малка», «Акация» и «Гиацинт-С», тяжелыми огнеметными системами ТОС-1А «Солнцепек», также комплексами артиллерийской разведки, связи и машинами управления, а также «Искандерами-М» и «Панцирями-С1», танками Т-72Б3, Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.