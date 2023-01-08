Курский губернатор прошел подготовку в лагере ЧВК Вагнера

«Условия максимально приближены к реальному бою. В учебном центре отрабатывают целый комплекс боевых упражнений. Все для того, чтобы обеспечить безопасность земляков», — написал Старовойт.
По словам губернатора, в лагере ЧВК он провел «первую неделю нового года», а общее число прошедших обучение курян он оценил в несколько сотен человек. После подготовки они — в случае необходимости — смогут поддержать армию, заверил Старовойт.
В декабре 2022 года губернатор Курской области сообщал, что жители региона выступили с инициативой создания «народных дружин», которые могли бы стать «костяком сил территориальной обороны в случае введения военного положения». По словам Старовойта, в такие дружины уже вступило более 2 тыс. из запланированных 6 тыс. «ополченцев», подготовкой которых займутся не только МВД, Росгвардия и Минобороны, но и ЧВК Вагнера.
В ноябре о том, что в Курской и Белгородской областях будут созданы специальные «центры подготовки ополченцев», сообщал основатель ЧВК Вагнера бизнесмен Евгений Пригожин. «Местный житель, как никто другой, знает свои территории, способен бороться с ДРГ и принять на себя первый удар в случае необходимости», — сказал тогда Пригожин.