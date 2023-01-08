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10:09 (мск), источник: РБК

Курский губернатор прошел подготовку в лагере ЧВК Вагнера

Курский губернатор Роман Старовойт вместе с группой сотрудников администрации региона прошел подготовку на базе ЧВК Вагнера. Об этом сообщил сам губернатор в своем телеграм-канале. На выложенном видео показано, как проходящие подготовку стреляют из гранатометов и стрелкового оружия, швыряют ручные гранаты и учатся пропускать над собой бронетехнику.

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«Условия максимально приближены к реальному бою. В учебном центре отрабатывают целый комплекс боевых упражнений. Все для того, чтобы обеспечить безопасность земляков», — написал Старовойт.

По словам губернатора, в лагере ЧВК он провел «первую неделю нового года», а общее число прошедших обучение курян он оценил в несколько сотен человек. После подготовки они — в случае необходимости — смогут поддержать армию, заверил Старовойт.

В декабре 2022 года губернатор Курской области сообщал, что жители региона выступили с инициативой создания «народных дружин», которые могли бы стать «костяком сил территориальной обороны в случае введения военного положения». По словам Старовойта, в такие дружины уже вступило более 2 тыс. из запланированных 6 тыс. «ополченцев», подготовкой которых займутся не только МВД, Росгвардия и Минобороны, но и ЧВК Вагнера.

В ноябре о том, что в Курской и Белгородской областях будут созданы специальные «центры подготовки ополченцев», сообщал основатель ЧВК Вагнера бизнесмен Евгений Пригожин. «Местный житель, как никто другой, знает свои территории, способен бороться с ДРГ и принять на себя первый удар в случае необходимости», — сказал тогда Пригожин.

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