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14:25 (мск), источник: РБК

Гладков сообщил об обстреле села Новая Таволжанка в Белгородской области

Село Новая Таволжанка в Белгородской области попало под обстрел, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. Село находится в Шебекинском городском округе, который граничит с Харьковской областью Украины.

«Пострадавших нет. Один из снарядов попал в ангар для выращивания птицы. Повреждена кровля», — рассказал губернатор.

С начала специальной военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается обстрелам. В регионе с весны действует желтый уровень террористической опасности.

В середине октября президент России Владимир Путин ввел в Белгородской области и еще семи регионах страны средний уровень реагирования. Он предполагает усиление охраны общественного порядка, военных и важных государственных и специальных объектов; отселение жителей в безопасные районы; особый режим въезда и выезда и другие меры по обеспечению безопасности.

К середине ноября из опасных районов Белгородской области отселили более 7 тыс. человек, из них около 500 вывезли за пределы региона, сообщал Гладков.

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