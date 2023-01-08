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18:11 (мск), источник: © РИА Новости

Депутат обратится в СК после слов Смольянинова о желании «воевать за ВСУ»

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил РИА Новости, что обратится в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова.

Источник: © РИА Новости

Поводом для этого стали высказывания актера в интервью изданию «Новая газета. Европа» (заблокировано в России). В частности, он говорил, что если бы участвовал в конфликте на Украине, то на стороне Киева. Кроме того, он заявил, что ему наплевать на Россию, даже если от нее останется одна область, «а все остальное превратится в радиоактивный пепел».

«Считаю, что этот беглый артист должен повторить путь Невзорова* с уголовным делом. У таких актеров должно быть незамедлительное аннулирование контрактов по всем государственным заказам — фильмам. Со своей стороны обращусь в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело на этого предателя», — сказал Хамзаев.

В марте Басманный районный суд Москвы заочно арестовал журналиста Александра Невзорова* по обвинению в распространении фейков о российской армии. Тот публиковал в соцсетях заведомо ложную информацию о якобы умышленном обстреле российскими войсками роддома в Мариуполе. По соответствующей статье Уголовного кодекса ему грозит до десяти лет лишения свободы.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

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