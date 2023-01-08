Депутат обратится в СК после слов Смольянинова о желании «воевать за ВСУ»

Поводом для этого стали высказывания актера в интервью изданию «Новая газета. Европа» (заблокировано в России). В частности, он говорил, что если бы участвовал в конфликте на Украине, то на стороне Киева. Кроме того, он заявил, что ему наплевать на Россию, даже если от нее останется одна область, «а все остальное превратится в радиоактивный пепел».
«Считаю, что этот беглый артист должен повторить путь Невзорова* с уголовным делом. У таких актеров должно быть незамедлительное аннулирование контрактов по всем государственным заказам — фильмам. Со своей стороны обращусь в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело на этого предателя», — сказал Хамзаев.
В марте Басманный районный суд Москвы заочно арестовал журналиста Александра Невзорова* по обвинению в распространении фейков о российской армии. Тот публиковал в соцсетях заведомо ложную информацию о якобы умышленном обстреле российскими войсками роддома в Мариуполе. По соответствующей статье Уголовного кодекса ему грозит до десяти лет лишения свободы.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.