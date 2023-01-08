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19:11 (мск), источник: Известия

Россия и Белоруссия проведут совместные летно-тактические учения

Авиаподразделения вооруженных сил Белоруссии и России с 16 января по 1 февраля проведут совместные летно-тактические учения. Об этом 8 января сообщили в пресс-службе минобороны республики.

«С 16 января по 1 февраля 2023 года пройдут совместные летно-тактические учения с авиационными подразделениями вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации, входящими в состав авиационного компонента РГВ©», — говорится в релизе.

Отмечается, на время учений будут задействованы все белорусские аэродромы и полигоны ВВС, а также войска противовоздушной обороны (ПВО).

На территорию страны уже прибыла авиационная составляющая из числа Военно-космических сил ВС РФ.

6 января президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на общевойсковой полигон Обуз-Лесновский в Брестской области у границ Польши и Украины, где размещена одна из российских воинских частей. Он подчеркнул, что появление российских солдат в части полезно для республики, так как помогает обмениваться опытом и совершенствоваться.

За день до этого в минобороны страны рассказали, что в республику продолжат прибывать личный состав, вооружение, военная и специальная техника Вооруженных сил РФ.

С подразделениями на полигонах Белоруссии спланировано дальнейшее проведение мероприятий боевого слаживания, добавили в ведомстве.

19 декабря в ходе переговоров в Минске президент России Владимир Путин обсудил с Лукашенко возможность создания единого оборонного пространства. Сообщалось, что Минск и Москва намерены создавать сообща новое вооружение и продолжать практику совместных военных учений.

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