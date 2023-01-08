Россия и Белоруссия проведут совместные летно-тактические учения

«С 16 января по 1 февраля 2023 года пройдут совместные летно-тактические учения с авиационными подразделениями вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации, входящими в состав авиационного компонента РГВ©», — говорится в релизе.
На территорию страны уже прибыла авиационная составляющая из числа Военно-космических сил ВС РФ.
6 января президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на общевойсковой полигон Обуз-Лесновский в Брестской области у границ Польши и Украины, где размещена одна из российских воинских частей. Он подчеркнул, что появление российских солдат в части полезно для республики, так как помогает обмениваться опытом и совершенствоваться.
За день до этого в минобороны страны рассказали, что в республику продолжат прибывать личный состав, вооружение, военная и специальная техника Вооруженных сил РФ.
С подразделениями на полигонах Белоруссии спланировано дальнейшее проведение мероприятий боевого слаживания, добавили в ведомстве.
19 декабря в ходе переговоров в Минске президент России Владимир Путин обсудил с Лукашенко возможность создания единого оборонного пространства. Сообщалось, что Минск и Москва намерены создавать сообща новое вооружение и продолжать практику совместных военных учений.