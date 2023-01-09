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09:16 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные освободили населенный пункт Бахмутское в ДНР

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Штаб обороны ДНР сообщил в Telegram-канале об освобождении села Бахмутское, расположенного в окрестностях Соледара.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«По состоянию на 9 января 2023 года на территории Донецкой Народной Республики Вооруженные силы России освободили Бахмутское», — говорится в тексте.

Это село находится к северо-востоку от важного транспортного узла Артемовск (украинское название — Бахмут). Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог, по которым снабжается украинская группировка войск в Донбассе.

За Артемовск и Соледар идут ожесточенные бои.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

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