09:16 (мск), источник: © РИА Новости
Российские военные освободили населенный пункт Бахмутское в ДНР
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Штаб обороны ДНР сообщил в Telegram-канале об освобождении села Бахмутское, расположенного в окрестностях Соледара.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
«По состоянию на 9 января 2023 года на территории Донецкой Народной Республики Вооруженные силы России освободили Бахмутское», — говорится в тексте.
Это село находится к северо-востоку от важного транспортного узла Артемовск (украинское название — Бахмут). Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог, по которым снабжается украинская группировка войск в Донбассе.
За Артемовск и Соледар идут ожесточенные бои.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.