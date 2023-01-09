Протесты в Бразилии. Главное

Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару 8 января устроили демонстрации в столице страны Бразилиа. Они выступили против действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы и требовали пересмотра итогов голосования. Протестующие ворвались в здания госвласти: парламент, Верховный суд и резиденцию главы государства.
Через несколько часов правоохранители вернули контроль над правительственными зданиями.
Самого губернатора округа Верховный суд снял с должности на 90 дней, посчитав, что власти были в курсе подготовки к беспорядкам. Судья Алешандри ди Морайс заявил, что протестующих перевозили на машинах военной полиции федерального округа, а полиция не оказала должного сопротивления.
Во время беспорядков президент Лула да Силва находился с рабочим визитом в штате Сан-Паулу, однако когда появились новости о захвате зданий, он решил вернуться в Бразилиа и объявил в городе ЧС. Участников беспорядков он назвал «фанатичными фашистами». «В истории страны нет прецедента тому, что они сделали сегодня. За это они должны быть наказаны. И мы собираемся выяснить, кто финансировал тех, кто сегодня отправился в Бразилиа, и все они заплатят по закону», — сказал он.
«Мирные демонстрации в законной форме являются частью демократии. Однако грабежи и захваты государственных зданий, которые происходили сегодня, а также те, что практиковались левыми в 2013 и 2017 годах, не подпадают под действие этого правила», — написал он в Twitter.
Выборы президента Бразилии прошли в октябре 2022 года. Во втором туре победил Лула да Силва, уже бывший президентом в 2003—2011 годах, набрав 50,9% голосов. Жаир Болсонару заручился поддержкой 49,10% избирателей. Сторонники Болсонару начали устраивать в разных штатах акции протеста — в частности, перекрывали стратегически важные автомагистрали в Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу и других городах. Жаир Болсонару призывал единомышленников воздерживаться от противоправных шагов. К концу ноября бывший президент Бразилии потребовал частично аннулировать результаты голосования из-за возможных ошибок электронных машин для голосования. Высший избирательный суд Бразилии отклонил запрос и наложил на его инициаторов штраф. 1 января состоялась инаугурация президента Лула да Силва.