Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера Смольянинова

По какой статье возбуждено дело, неизвестно. В пресс-релизе СКР говорится, что «в интервью одному из западных изданий Смольянинов сделал ряд заявлений, направленных против России», другие подробности не приводятся.
Артур Смольянинов в интервью журналисту Кириллу Мартынову (признан иностранным агентом) сказал, что «ничего, кроме ненависти к людям с той стороны фронта» он не испытывает. Актер заявил, что ему «наплевать, в какой форме останется Россия», «развалится она, не развалится».
Депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев пообещал обратиться в СКР с просьбой возбудить уголовное дело против актера, назвав его предателем. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил действовать по «правилам военного времени» в отношении «предателей».
После начала военной операции на Украине Артур Смольянинов покинул Россию и неоднократно высказывался против военных действий. В октябре 2022 года его оштрафовали на 30 тыс. руб. за дискредитацию российской армии.