МВД РФ объявило в розыск предпринимателя Бориса Зимина

Отмечается, что основанием для розыска стало обвинение по одной из статей Уголовного кодекса РФ.
Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Тверского суда Москвы, 11 января будет рассмотрен вопрос о заочном аресте бизнесмена по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Борис Зимин уехал из России в 2004 году. В начале сентября 2022 года Минюст внес его в реестр иностранных агентов.
Дмитрий Зимин основал компанию «ВымпелКом» в 1992 году вместе с предпринимателем Константином Кузовым и американским бизнесменом Оги К. Фабелой II. С начала 2000-х годов занимался благотворительностью. В декабре 2021 года он умер в Швейцарии в возрасте 88 лет.