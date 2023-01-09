Между Хабаровским и Приморским краями определили границу Специалисты впервые в истории официально установили границу между Хабаровским и Приморским краями, ее протяженность составляет 1142 километра
Фоторепортажи
40Cамые красивые и интересные снимки 2022 года
14Сторонники экс-президента Бразилии на время захватили правительственные здания
Популярное за сутки
Войска России провели операцию возмездия за удар по Макеевке
В СФ отреагировали на слова Медведева о законах военного времени
СНБО: Киеву предлагают корейский сценарий мира
Главное
Спецоперация на Украине
11:41 (мск), источник: Известия

МВД РФ объявило в розыск предпринимателя Бориса Зимина

Предприниматель Борис Зимин (настоящий материал касается деятельности иностранного агента Бориса Зимина) — сын Дмитрия Зимина, основателя «ВымпелКома» и фонда «Династия», — объявлен в розыск. Информация об этом появилась в базе МВД РФ 9 января.

Отмечается, что основанием для розыска стало обвинение по одной из статей Уголовного кодекса РФ.

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Тверского суда Москвы, 11 января будет рассмотрен вопрос о заочном аресте бизнесмена по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Борис Зимин уехал из России в 2004 году. В начале сентября 2022 года Минюст внес его в реестр иностранных агентов.

Дмитрий Зимин основал компанию «ВымпелКом» в 1992 году вместе с предпринимателем Константином Кузовым и американским бизнесменом Оги К. Фабелой II. С начала 2000-х годов занимался благотворительностью. В декабре 2021 года он умер в Швейцарии в возрасте 88 лет.

Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта