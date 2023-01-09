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12:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Минобороны заявило о продвижении Тихоокеанского флота в районе Угледара

Российские штурмовые подразделения Тихоокеанского флота (ТОФ) продвигаются на Угледарском направлении под прикрытием расчетов зенитных ракетных комплексов. Об этом в понедельник, 9 января, сообщили в Минобороны, пишет «Интерфакс».

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Надежно защищая небо, воины-зенитчики ВВО работают на Южно-Донецком направлении, а также помогают успешно продвигаться вперед штурмовым подразделениям ТОФ на Угледарском направлении», — приводит агентство заявление военного ведомства.

В Минобороны отчитались о том, что зенитчики морской пехоты ТОФ «ведут успешную борьбу» с украинскими беспилотниками, которые летают на малых высотах. Как уточнили в ведомстве, за сутки каждый расчет может уничтожить до 20 выявленных воздушных целей.

21 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. По его словам, таким образом Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи. Ранее штурм поселка в Донецкой народной республике (ДНР) российскими морпехами показали на видео.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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