За что можно вернуть деньги после Нового года и как это сделать Как получить кешбэк за отдых и покупки и что изменилось в новом году
Фоторепортажи
47Кого мы потеряли в 2022 году
10Горячий и ароматный: подборка фактов о чае
Популярное за сутки
Войска России провели операцию возмездия за удар по Макеевке
В СФ отреагировали на слова Медведева о законах военного времени
СНБО: Киеву предлагают корейский сценарий мира
12:18 (мск), источник: Ведомости

Мэр Донецка сообщил о погибших в результате обстрелов в новогодние праздники

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за новогодние праздники обстреляли Донецк 230 раз, заявил мэр города Алексей Кулемзин в эфире «Первого канала». В результате погибли два мирных жителя и 13 человек, включая ребенка, получили ранения, добавил он.

Спецоперация на Украине

«На протяжении всех этих праздничных дней город подвергся обстрелам 230 раз. Использовалась тяжелая артиллерия, системы залпового огня. Обстреливаются все районы города Донецка. В результате, к сожалению, погибли два мирных жителя, ранены тринадцать человек, в том числе один ребенок», — сообщил Кулемзин (цитата по ТАСС).

5 января президент России Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня на 36 часов с полудня 6 января до конца 7 января в зоне проведения спецоперации на Украине. Глава государства отметил, что в районах боевых действий проживает большое количество православных, поэтому он призвал украинскую сторону также объявить режим прекращения огня.

В свою очередь, украинский президент Владимир Зеленский отверг предложение, заявив, что Москва под предлогом тишины на Украине пытается скрыть подготовку «новой волны агрессии». Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал в своем Twitter этот шаг лицемерным, заявив, что «временное перемирие» может начаться лишь после вывода войск.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Эксперты назвали сценарные развилки в российской экономике в 2023 году
Путин посетит мероприятия в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда
Спецоперация на Украине
МО заявило о продвижении Тихоокеанского флота в районе Угледара
Пушилин рассказал о попытках отодвинуть бои от городов ДНР
В ЛНР заявили о массовом бегстве украинских военных из Соледара
В Госдуме заявили об изменении тактики боевых действий в СВО
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта