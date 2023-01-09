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14:26 (мск), источник: © РИА Новости

В Бразилии во время протестов пострадали около 50 человек

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. При протестах в Бразилии пострадали по меньшей мере 46 человек, сообщила газета 20 minutos со ссылкой на данные столичной больницы.

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Шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии, двум потребовалась экстренная медицинская помощь.

Сторонники бывшего бразильского лидера Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, вчера заняли здания Верховного суда, конгресса и резиденции президента и разграбили их.

Полиции только к вечеру удалось оттеснить участников беспорядков, задержаны более 400 человек.

Протестующие требуют отставки действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, вступившего в должность в начале января. Он победил во втором туре, с небольшим отрывом обогнав Болсонару. В ноябре Высший избирательный суд Бразилии отклонил заявление партии экс-президента об аннулировании части голосов на выборах главы государства.

Лула да Силва распорядился задействовать федеральных военных и правоохранительные силы для устранения беспорядков. Он назвал их варварскими и пообещал, что участников ждет наказание по всей строгости закона. Действия вандалов раскритиковал и Болсонару. По словам бывшего президента, методы его сторонников вышли за рамки демократии.

Страны и международные организации американского региона высказались в поддержку Лулы да Силвы, назвав действия протестующих антидемократической попыткой государственного переворота.

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