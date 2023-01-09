Пятеро россиян-уклонистов застряли в аэропорту Южной Кореи из-за отказа предоставить им убежище

В статье The Korea Times отмечается, что одним из покинувших Россию мужчин стал 23-летний житель Бурятии. Он покинул родной город 24 сентября сразу после того, как получил повестку в рамках частичной мобилизации. Молодой человек рассказал, что в 2019 году уже проходил обязательную годовую военную службу, поэтому свою страну никогда защищать не отказывался.
По информации издания, вместе с другими россиянами он на машине направился в Монголию, оттуда — на Филиппины, где мужчина прожил несколько недель, а 12 ноября прилетел в аэропорт Инчхон. В аэропорту он подал заявление о предоставлении ему статуса беженца, но южнокорейское правительство ему отказало.
Еще один 30-летний мужчина из Красноярска находится в здании международного южнокорейского аэропорта уже более 80 дней, пишет The Korea Times. Он рассказал изданию, что был участником ряда антиправительственных митингов, поэтому считает, что его обязательно направили бы на Украину в рамках российской военной операции. «Потому что я в их черном списке», — добавил он.
Третий россиянин, историю которого приводит издание, — 31-летний футболист из Нальчика. В интервью The Korea Times он рассказал, что принял решение покинуть Россию после того, как узнал о гибели его знакомых на Украине. По его словам, он лично знал двоих военнослужащих, которые погибли в Макеевке в новогоднюю ночь.
«По российским законам меня не имеют права призывать в армию. Но в ноябре ко мне домой пришли военные и заставили меня подписать документ о том, что я буду считаться дезертиром, если не явлюсь на военную службу через несколько дней», — сказал он. Мужчина не уточнил, на каких основаниях ему положена отсрочка.
Южнокорейские адвокаты, предоставленные пятерым мужчинам государством, подали жалобу в Административный суд Инчхона, призвав Минюст аннулировать решение об отказе в предоставлении им статуса беженца.
«Эти мужчины столкнулись с преследованием в своей родной стране из-за их предполагаемых политических взглядов, что дает им право на получение убежища в соответствии с международными стандартами», — сообщил их законный представитель Ли Чон Чан.
Как отмечает издание, по решению суда россиянам могут выдать визы G-1, которые гарантируют им временное пребывание в Корее до тех пор, пока они не пройдут официальную процедуру проверки на статус беженца. Если же суд отклонит ходатайство, то мужчины будут депортированы в Россию.
Частичная мобилизация в России началась в день подписания указа президента Владимира Путина — 21 сентября. О ее завершении российские власти сообщили 28 октября. В войска были призваны 300 тыс. человек.