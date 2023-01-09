СПЧ объяснил процедуру освобождения заключенных до участия в спецоперации

«Это, на самом деле, объясняется нашим действующим законодательством. Есть перечень сведений, отнесенных к государственной тайне, и к ним отнесены сведения, в том числе, военной области. В итоге получается, что указ президента о помиловании осужденных, которые принимали участие в спецоперации, и в которых есть сведения, составляющие государственную тайну, позволяющие идентифицировать человека — личность участников, они еще отнесены к сведениям военной категории», — пояснила Меркачева.
Она рассказала, что близкие заключенных тоже сообщали, что у последних есть все документы, подтверждающие их освобождение.
«У меня нет указов самих, но я говорила с близкими этих людей, которые были первыми освобождены. Они все уверяют, что на руках у них документы, подписанные… началом июля — 5 июля. И вывезли соответственно в этот же день или на следующий… Соответственно этих людей освободили еще пятого числа, я сейчас говорю, в первую очередь, про первую группу освобожденных», — сообщила Меркачева.
По ее словам, чтобы не публиковать указы было бы достаточно одного признака, но тут «целых два».
«Все такие указы закрыты, и мы их видеть не можем. Это объясняет то, что ФСИН спокойно совершенно людей освобождала. Иначе было бы очень странно… Я почти уверена, что ФСИН не взяла бы на себя такой риск, а тут она отпускает людей, которые уже освобождены. Есть документ. Я полагаю, что это ровно так и происходило», — сообщила Меркачева.
Кроме того, она рассказала, что заявление Пескова подтверждают ответы, которые они получали по этому вопросу от ФСИН.
«Мы говорим, что человек может уехать только на основании трех документов: акт о помиловании, амнистия, решение суда об УДО. Они отвечают: “Вы совершенно правы. Только так, по-другому не отпустим”. Просто не написали одним словом, что все произошло в отношении них (заключенных). Но теперь все стало на свои места», — отметила Меркачева.
Ранее руководитель группы «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что первая группа бывших заключенных, участвовавшая в специальной военной операции в качестве добровольцев, завершила свой полугодовой контракт, с них сняты все судимости.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос журналистов ответил, что помилование заключенных осуществляется в строгом соответствии с законом — когда процедура «начинается в самих местах содержания заключенных, именно документальная, потом на региональном уровне, потом на федеральном уровне, потом финализируется указом президента».