В России зафиксировали случаи одновременного заражения гриппом и COVID-19

«Чаще такие случаи встречаются у лиц с ослабленным иммунитетом, в том числе у маленьких детей и пожилых людей, у которых эти вирусы могут длительно находиться и размножаться в дыхательных путях», — отметила Пшеничная (цитата по «РИА Новости»). По ее словам, лечение гриппа и ковида отличается, поэтому в таких случаях используют комбинированную противовирусную терапию, ориентированную на оба вируса.
Аналогичные случаи заражения обоими вирусами, или как это называют в медицине, флуроной, также выявили 9 января в Румынии. На данный момент они зарегистрированы у детей в Национальном институте инфекционных заболеваний имени Матея Балша в Бухаресте.
По словам доктора Адриана Маринеску, в ближайшем будущем случаев одновременного заражения гриппом и ковидом будет все больше.
Среди симптомов выделяются боли повышенной интенсивности в мышцах, суставах, головные боли, а также изменение общего состояния. Маринеску посоветовала сразу обращаться к специалисту, если после тестирования у пациентов выявлено заражение сразу двумя вирусами. После этого может последовать госпитализация, чтобы гарантировать пациенту, что заболевание не перерастет в тяжелую форму.
В январе прошлого года о первых случаях заражения флуроной сообщили в Северной Македонии. Также заболевание было выявлено в Хорватии, Боснии и Герцоговине. В России такой случай выявили в Севастополе в октябре 2021 г. — флуроной заболела беременная женщина.
В Роспотребнадзоре тогда поясняли, что заражение двумя вирусами одновременно обычно приводит к более тяжелому и длительному течению болезни.
В конце 2022 г. по мере роста заболеваемости гриппом количество случаев заражения флуроной увеличивается, отмечает эпидемолог Василий Власов. «Эти случаи вызывают озабоченность, потому что аналогичные в начале прошлого года протекали тяжело. Но надо иметь ввиду, что к нынешним случаям старая информация относится очень опосредованно», — считает Власов. По его словам, болезнь при нынешних штаммах коронавируса протекает значительно легче гриппа, поэтому «бить тревогу» сейчас преждевременно.
Сейчас нет оснований ожидать, что сочетание двух инфекций приведет к тяжелому течение болезни.
Говоря о детской заболеваемости, эксперт также подчеркнул, что оснований считать, что флурона протекает у них более тяжело также нет. «Коронавирусная инфекция сейчас протекает у детей также легко. В случае с флуроной нужно ожидать новых научных данных», — заключил Власов.
Врач-эксперт Тимур Пестерев также отметил, что заболевание вряд ли перерастет в новую пандемию, потому что флурона — это сочетание двух отличающихся друг от друга вирусов, которые не сливаются в одно заболевание. «Одно из них всегда следует за другим. Либо на субстрат коронавируса наслаивается грипп, либо наоборот. Здесь скорее возрастает риск побочных явлений», — считает Пестерев.
По его словам, бояться этого заболевания не следует: профилактика обоих заболеваний известна, помимо этого есть отдельные вакцины как от гриппа, так и от коронавируса.
В декабре прошлого года стало известно о проведении клинических исследований сразу двух вакцин против одновременно гриппа и коронавируса. Одной из них занимается Институт системной биологии и медицины Роспотребнадзора. Второй — фармхолдинг «Нацимбио» и Институт стволовых клеток человека (ИСКЧ). В пресс-службе «Ростеха», куда фармхолдинг, отмечали, что вакцина будет предназначена от четырех сезонных штаммов вирусов гриппа, в ее состав также войдет компонент, обеспечивающий защиту от вируса SARS-CoV-2.
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