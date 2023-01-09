В авиакомпании НАО назвали возможную причину жесткой посадки Ан-2

Как следует из комментария гендиректора, самолет имел сертификат летной годности, вовремя проходил все ТО и ремонты. Экипаж перед вылетом выполнил все необходимые предполетные процедуры. Утром два самолета пролетели по маршруту Нарьян-Мар — Усть-Кара (маршрут проходит через Каратайку). В обледенение попали только на обратном пути.
«Метеоусловия ухудшились стремительно, экипаж принял решение не производить посадку в Каратайке и следовать на запасной аэродром Варандей. Наиболее вероятной причиной происшествия является непрогнозируемое сильное обледенение», — пояснил Остапчук.
Он добавил, что точную причину установит комиссия по расследованию МАК межгосударственного авиационного комитета.
Ранее в понедельник в 10 километрах от поселка Каратайка Ненецкого автономного округа самолет Ан-2 совершил жесткую посадку. Воздушное судно следовало по маршруту Нарьян-Мар — Каратайка — Варандей — Нарьян-Мар. Как сообщало МЧС, на борту находились два члена экипажа и 10 пассажиров. Два человека погибли, остальные доставлены в Каратайку, где им оказывается помощь. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.