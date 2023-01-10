Первый в истории запуск космических спутников с территории Великобритании завершился неудачей

Модифицированный самолет «Боинг-747» взлетел из аэропорта Ньюки в Корнуолле с ракетой-носителем LauncherOne на борту в 22:00 (в 01:00 10 января по мск). Ракета должна была вывести на орбиту девять спутников, которые могут использоваться для различных целей — как гражданских, так и военных, пишет «Би-би-си».
Через полтора часа самолет на высоте 10,7 км успешно выпустил ракету, которая начала подъем на орбиту.
«Похоже, у нас есть аномалия, которая помешала [ракете] выйти на орбиту. Мы изучаем эту информацию», — говорится в сообщении Virgin Orbit в твиттере. Точную причину провала миссии в компании не назвали.
Первый запуск ракеты-носителя LauncherOne с «Боинга» в мае 2020 года также завершился неудачей. Однако за этим последовали четыре успешных запуска. Они осуществлялись с порта в Мохаве недалеко от Лос-Анджелеса.
«Би-би-си» отмечает, что ранее с территории Великобритании уже запускали ракеты в космос, но только в рамках военных учений или научных исследований, а не для вывода спутников на орбиту.