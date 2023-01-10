10:57 (мск), источник: © РИА Новости
В ДНР заявили об уничтожении более 170 украинских военных за сутки
ДОНЕЦК, 10 янв — РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки более 170 человек, сообщила Народная милиция ДНР в своем Telegram-канале.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
«Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: два танка (Т-64БВ), три самоходные артиллерийские установки (2С3 “Акация”), четыре 155-миллиметровые буксируемые гаубицы (М777) и 19 единиц бронированной и автомобильной техники», — добавили в ведомстве.
Накануне Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли более 25 человек и девять единиц бронированной и автомобильной техники.
В ДНР идут ожесточенные бои за города Артемовск и Соледар.
Тяжелые потери ВСУ в этих местах в конце декабря признал советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович. Также накануне сообщалось, что в боях за Соледар погиб командующий обороной огневых позиций около города полковник Госпогранслужбы Украины Юрий Юрчик.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на территории соседней страны. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.