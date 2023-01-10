11:00 (мск), источник: © РИА Новости
Украинский пленный заявил о колоссальных потерях в ВСУ
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий заявил в видео Минобороны РФ о колоссальных потерях в войсках Украины.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
«Да, колоссальные», — сказал он, отвечая на вопрос о количестве потерь. Пленный добавил, что в украинских войсках очень много убитых и раненых из-за того, что командование отправляет солдат «на убой», а в армии плохо налажена эвакуация раненых.
«Не нужно говорить, что Россия виновата и тому подобное, нужно, на самом деле, разобраться, что у нас в стране делается. Вы сами вдумайтесь — почему такие деньги вот платят… А потому, что наше руководство заинтересовано в этом», — рассказал пленный.
«Я больше скажу, что когда даже ребята, мои побратимы, 200 (убиты), то даже компенсацию не выплачивают. Последнюю зарплату даже, вот там, да, допустим умер, погиб… а никто даже жене его и ребенку не даст ни копейки, чтобы прожить», — добавил мужчина.