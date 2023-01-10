За что можно вернуть деньги после Нового года и как это сделать Как получить кешбэк за отдых и покупки и что изменилось в новом году
Фоторепортажи
14Сторонники экс-президента Бразилии на время захватили правительственные здания
16Выбраны лучшие монохромные фотографии дикой природы
11:00 (мск), источник: © РИА Новости

Украинский пленный заявил о колоссальных потерях в ВСУ

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий заявил в видео Минобороны РФ о колоссальных потерях в войсках Украины.

Спецоперация на Украине

«Да, колоссальные», — сказал он, отвечая на вопрос о количестве потерь. Пленный добавил, что в украинских войсках очень много убитых и раненых из-за того, что командование отправляет солдат «на убой», а в армии плохо налажена эвакуация раненых.

«Не нужно говорить, что Россия виновата и тому подобное, нужно, на самом деле, разобраться, что у нас в стране делается. Вы сами вдумайтесь — почему такие деньги вот платят… А потому, что наше руководство заинтересовано в этом», — рассказал пленный.

«Я больше скажу, что когда даже ребята, мои побратимы, 200 (убиты), то даже компенсацию не выплачивают. Последнюю зарплату даже, вот там, да, допустим умер, погиб… а никто даже жене его и ребенку не даст ни копейки, чтобы прожить», — добавил мужчина.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Макрон рассказал о парадоксе Путина
В Германии назвали новое оружие Путина, ставшее кошмаром для Запада
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
Украинский пленный заявил о колоссальных потерях в ВСУ
В ДНР заявили об уничтожении более 170 бойцов ВСУ за сутки
Пушилин: название Артемовска должны выбирать его жители
В Белгородской области сообщили об обстреле города Шебекино
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта