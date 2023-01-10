В ДНР показали кадры уничтожения опорных пунктов ВСУ в Марьинке

«Артиллерия уничтожает выявленные опорные пункты противника в городской застройке Марьинки, поддерживая продвижение штурмовых групп», — говорится в подводке к видеозаписи, размещенной в Telegram-канале пресс-службы Народной милиции ДНР.
Сообщается, что на видео запечатлена работа артиллеристов пятой мотострелковой бригады имени первого главы ДНР.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин пояснял, что ВСУ выстраивали мощную оборону Марьинки в течение восьми лет, оборудовав многочисленные огневые точки, траншеи и окопы как вдоль домов, так и под ними. Кроме того, подвалы были оборудованы как базы и убежища. Он также отмечал, что взятие под контроль этого населенного пункта откроет дорогу на Красногоровку, откуда украинские войска наносят удары по Донецку. В свою очередь в Народной милиции ДНР поясняли, что освобождение Марьинки выведет Александровку, Петровский район и микрорайон Текстильщик Донецка из зоны досягаемости для обстрелов с украинской стороны.