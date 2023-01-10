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11:56 (мск), источник: ТАСС

В ДНР показали кадры уничтожения опорных пунктов ВСУ в Марьинке

ДОНЕЦК, 10 января. /ТАСС/. Управление Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) показало кадры уничтожения опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Марьинке к западу от Донецка.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Артиллерия уничтожает выявленные опорные пункты противника в городской застройке Марьинки, поддерживая продвижение штурмовых групп», — говорится в подводке к видеозаписи, размещенной в Telegram-канале пресс-службы Народной милиции ДНР.

Сообщается, что на видео запечатлена работа артиллеристов пятой мотострелковой бригады имени первого главы ДНР.

В понедельник представитель управления Народной милиции ДНР сообщил ТАСС, что российские силы ведут наступательные действия в Марьинке. Город почти полностью находится под контролем российских подразделений.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин пояснял, что ВСУ выстраивали мощную оборону Марьинки в течение восьми лет, оборудовав многочисленные огневые точки, траншеи и окопы как вдоль домов, так и под ними. Кроме того, подвалы были оборудованы как базы и убежища. Он также отмечал, что взятие под контроль этого населенного пункта откроет дорогу на Красногоровку, откуда украинские войска наносят удары по Донецку. В свою очередь в Народной милиции ДНР поясняли, что освобождение Марьинки выведет Александровку, Петровский район и микрорайон Текстильщик Донецка из зоны досягаемости для обстрелов с украинской стороны.

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