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Спецоперация на Украине
16:11 (мск), источник: © РИА Новости

СБУ сочла главу епархии канонической УПЦ угрозой нацбезопасности Украины

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. СБУ обвинила главу епархии канонической Украинской православной церкви в Винницкой области в оправдании российской спецоперации, говорится в Telegram-канале ведомства.

Источник: СБУ

«Служба безопасности собрала неопровержимые доказательства вины главы епархии УПЦ в Винницкой области, который публично оправдывал российскую вооруженную агрессию против Украины. Обвинительный акт направлен в суд», — указано в сообщении.

Во время обысков по месту его жительства и в религиозных сооружениях силовики обнаружили компьютерную технику и телефоны с доказательствами преступных действий, а также агитационную литературу, заявили в СБУ.

Митрополиту грозит до восьми лет лишения свободы.

Действия подозреваемого квалифицировали по четырем статьям:

— действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти;
— посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
— нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам;
— оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников.

В прошлом году Киев организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, власти в разных регионах Украины запретили деятельность религиозной организации, а в парламент внесли законопроект о ее фактическом запрете в стране. Против некоторых представителей духовенства вводятся санкции.

Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить «контрразведывательные мероприятия» — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, в поиске доказательств «антиукраинской деятельности».

С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

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