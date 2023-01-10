ВС России поразили подразделения противника на Краснолиманском направлении

Уточняется, что артиллерия нанесла поражение бойцам 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах Серебрянки в ДНР и Стельмаховки в ЛНР.
Потери противника составили:
—более 40 военнослужащих убитыми и ранеными;
—бронетранспортер;
—три пикапа.
Российские военные также нанесли удар по солдатам 14-й механизированной бригады ВСУ в районах Тимковки и Ивановки в Харьковской области.
Потери противника составили:
—до 20 военнослужащих;
—боевая бронированная машина;
—четыре автомобиля.
Российские подразделения продолжили наступление на Донецком направлении. Им удалось нанести поражение солдатам 57-й и 59-й мотопехотных бригад ВСУ.
Потери противника составили:
—до 50 военнослужащих;
—один танк;
—две боевые бронированные машины;
—четыре автомобиля.
На Южнодонецком направлении российские войска нанесли комплексное огневое поражение украинским подразделениям возле Пречистовки и Золотой Нивы в ДНР.
Потери противника составили:
—более 20 военнослужащих;
—три пикапа.
Всего за сутки российские ракетные войска, авиация и артиллерия поразили 62 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 105 районах.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.