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15:13 (мск), источник: © РИА Новости

ВС России поразили подразделения противника на Краснолиманском направлении

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Украинские войска на Краснолиманском направлении спецоперации потеряли за сутки более 40 человек убитыми и ранеными, сообщили в Минобороны России.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Уточняется, что артиллерия нанесла поражение бойцам 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах Серебрянки в ДНР и Стельмаховки в ЛНР.

Потери противника составили:

—более 40 военнослужащих убитыми и ранеными;
—бронетранспортер;
—три пикапа.

Купянское направление

Российские военные также нанесли удар по солдатам 14-й механизированной бригады ВСУ в районах Тимковки и Ивановки в Харьковской области.

Потери противника составили:

—до 20 военнослужащих;
—боевая бронированная машина;
—четыре автомобиля.

Донецкое направление

Российские подразделения продолжили наступление на Донецком направлении. Им удалось нанести поражение солдатам 57-й и 59-й мотопехотных бригад ВСУ.

Потери противника составили:

—до 50 военнослужащих;
—один танк;
—две боевые бронированные машины;
—четыре автомобиля.

Южнодонецкое направление

На Южнодонецком направлении российские войска нанесли комплексное огневое поражение украинским подразделениям возле Пречистовки и Золотой Нивы в ДНР.

Потери противника составили:

—более 20 военнослужащих;
—три пикапа.

Всего за сутки российские ракетные войска, авиация и артиллерия поразили 62 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 105 районах.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

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