Осужденной в Белоруссии россиянке Сапеге отказали в помиловании

Гродненский областной суд ранее приговорил Сапегу к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Сапега была признана виновной по статьям об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды, а также о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, прокурорских работников, чиновников, повлекших вред потерпевшим. Она отбывает наказание в Гомельской женской колонии. После приговора Сапега написала прошение на имя президента республики Александра Лукашенко с просьбой о помиловании. Адвокат семьи россиянки Антон Гашинский осенью сообщал РИА Новости, что ее прошение о помиловании поступило в профильную комиссию, ожидал рассмотрения до конца года.
«Комиссия (по вопросам помилования при президенте Белоруссии — ред.) рассмотрела прошение и отказала», — сказал Дудич. Он пояснил, что россиянка получила от комиссии ответ 2 января, а позже написала уже в письме семье об этом решении.
В свою очередь адвокат Гашинский также подтвердил РИА Новости, что «решение (по прошению о помиловании — ред.) принято и оно отрицательное». «Будем просить перевести ее в Россию для отбытия наказания», — добавил он.
Отчим россиянки также сказал, что пока они с ней предметно не обсуждали дальнейшие возможные шаги, в том числе по теме перевода в Россию для отбытия наказания, пояснив, что семья все же рассчитывала на положительное решение по прошению. Он также отметил, что с момента начала отбытия наказания россиянкой у семьи было только одно краткосрочное свидание с ней.
Ранее администрация колонии, где содержится Сапега, поддержала удовлетворение прошения о помиловании, дав положительное заключение на него. Сапега была задержана в Белоруссии в конце мая 2021 года вместе с Романом Протасевичем, основавшим Telegram-канал Nexta, признанный в республике экстремистским и террористическим. Они находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и экстренно севшего в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.
В генпрокуратуре Белоруссии заявляли, что Сапега совместно с иными лицами, в том числе иностранными гражданами, создала и администрировала ряд Telegram-каналов, где были размещены персональные данные не менее 238 человек, среди которых сотрудники органов внутренних дел, прокурорские работники, судьи, иные государственные служащие, а также журналисты. Там утверждали, что после публикации информации этим людям стали угрожать применением насилия к ним и их близким, а также повреждением имущества, а в отношении некоторых из них совершены преступления.