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22:22 (мск), источник: ТАСС

Пушилин заявил, что после Соледара будут освобождены Артемовск и Северск

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Врио главы ДНР Денис Пушилин во вторник заявил, что после освобождения Соледара усилия по освобождению будут направлены на Артемовск и Северск.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«После Соледара идет освобождение Артемовска (украинское название Бахмут — прим. ТАСС), а также Северска, где тоже очень серьезные укрепления. Дальше усилия будут направлены на краматорское и славянское направления», — сказал он в эфире телеканала «Россия-1».

Ранее Пушилин в эфире Первого канала сообщил, что города Соледар и Артемовск близки к освобождению.

В понедельник командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов сообщил, что в ближайшие дни Соледар может быть освобожден. 7 января полковник ЛНР Виталий Киселев заявил, что украинские войска в ближайшее время могут оставить Соледар и поселки вокруг него.

Артемовск и Соледар находятся на территории ДНР. В настоящее время в городах идут ожесточенные бои.

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