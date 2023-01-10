Пушилин заявил, что после Соледара будут освобождены Артемовск и Северск

«После Соледара идет освобождение Артемовска (украинское название Бахмут — прим. ТАСС), а также Северска, где тоже очень серьезные укрепления. Дальше усилия будут направлены на краматорское и славянское направления», — сказал он в эфире телеканала «Россия-1».
Ранее Пушилин в эфире Первого канала сообщил, что города Соледар и Артемовск близки к освобождению.
В понедельник командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов сообщил, что в ближайшие дни Соледар может быть освобожден. 7 января полковник ЛНР Виталий Киселев заявил, что украинские войска в ближайшее время могут оставить Соледар и поселки вокруг него.
Артемовск и Соледар находятся на территории ДНР. В настоящее время в городах идут ожесточенные бои.