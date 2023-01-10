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21:22 (мск), источник: Life.ru

Два человека ранены при обстреле города Шебекино со стороны Украины

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела города Шебекино со стороны Украины ранены мужчина и женщина.

Спецоперация на Украине

«В настоящий момент идёт обстрел города Шебекино. По предварительным данным, есть двое пострадавших — мужчина и женщина. Информация по разрушениям уточняется», — написал глава региона в своём телеграм-канале и добавил, что все оперативные службы уже прибыли на место.

А ранее в Минобороны РФ рассказали, что системы противовоздушной обороны 18 декабря сбили над Белгородской областью четыре американские противорадиолокационные ракеты HARM.

Андрей Бражников

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