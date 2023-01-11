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00:52 (мск), источник: Lenta.Ru

«Вагнер» взял под контроль всю территорию Соледара

Подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под контроль всю территорию Соледара. Об этом сообщил основатель военной компании Евгений Пригожин.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

По словам предпринимателя, в центре города образован котел, в котором продолжаются бои. Он пообещал позднее сообщить количество пленных.

Также Пригожин подчеркнул, что в штурме города не участвовали никакие подразделения кроме вагнеровцев.

10 января врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщал, что под контролем российских сил находится центр Соледара.

Ранее командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным Алабай рассказал, что российские военные в настоящее время ведут тяжелые городские бои в Соледаре. Командир добавил, что функцию штурмовых подразделений в Соледаре выполняют в основном бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», которые работают «жестко и планомерно». Тогда он уточнил, что в ходе уличных боев им помогают военные второго армейского корпуса и спецназа «Ахмат».

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