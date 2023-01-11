Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении ДНР

«Сейчас кратно улучшены возможности для освобождения Артемовска и Северска. Это долгожданный выход на плацдарм Краматорского, Славянского направления. И это на самом деле переломный момент, сейчас идет подготовка того момента, которого мы очень ждали, — освобождение Донецкой Народной Республики», — сказал руководитель региона.
По его словам, линия фронта противника будет разрушена после освобождения Соледара, Артемовска и Северска.
Кроме того, практически под полным контролем российских военных находится Марьинка, но противник закрепился на окраинах в жилом секторе. Как пояснил Пушилин, «это вносит отпечаток на сроки освобождения данного населенного пункта».
Накануне вечером стало известно, что бойцы группы «Вагнер» взяли под контроль Соледар. Как заявил основатель ЧВК Евгений Пригожин, «в центре города образован котел, в котором ведутся городские бои». Кроме того, его подразделения заняли соляные шахты.
Соледар имеет стратегическое значение для Киева, он находится в центре линии обороны Артемовск (Бахмут) — Северск. Здесь украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления. Освобождение Соледара позволит перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны.