Российские силы освободили поселок Подгородное в пригороде Артемовска ДНР

«По состоянию на 11 января 2023 года на территории Донецкой Народной Республики ВС РФ освободили Подгородное», — говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Поселок находится в пригороде Артемовска, к югу от Соледара.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что взятие Соледара открывает выход к Артемовску, Славянску и Краматорску, идет подготовка к освобождению всей Донецкой Народной Республики, это переломный момент. Он отмечал, что занятие российскими силами Соледара, Артемовска и Северска позволит разрушить оборонительную линию Вооруженных сил Украины в ДНР.
Как сообщил ранее российский предприниматель Евгений Пригожин, слова которого были приведены в Telegram-канале его пресс-службы, город Соледар, за который в последние дни шли бои, взят под контроль подразделениями «Вагнера».