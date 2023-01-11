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11:12 (мск), источник: ТАСС

Российские силы освободили поселок Подгородное в пригороде Артемовска ДНР

ДОНЕЦК, 11 января. /ТАСС/. Силы РФ освободили в ДНР поселок Подгородное в пригороде Артемовска (украинское название Бахмут), где идут ожесточенные бои. Об этом сообщил в среду Штаб территориальной обороны ДНР.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«По состоянию на 11 января 2023 года на территории Донецкой Народной Республики ВС РФ освободили Подгородное», — говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

Поселок находится в пригороде Артемовска, к югу от Соледара.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что взятие Соледара открывает выход к Артемовску, Славянску и Краматорску, идет подготовка к освобождению всей Донецкой Народной Республики, это переломный момент. Он отмечал, что занятие российскими силами Соледара, Артемовска и Северска позволит разрушить оборонительную линию Вооруженных сил Украины в ДНР.

Как сообщил ранее российский предприниматель Евгений Пригожин, слова которого были приведены в Telegram-канале его пресс-службы, город Соледар, за который в последние дни шли бои, взят под контроль подразделениями «Вагнера».

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