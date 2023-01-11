В «Роскосмосе» назвали окончательную причину повреждения «Союза МС-22»

Там указали, что версия технического повреждения радиатора при изготовлении не подтверждается.
«Экспериментально доказано, что повреждение трубопровода радиатора произошло в результате удара метеороида. Диаметр отверстия — менее 1 мм», — сообщается в Telegram-канале госкорпорации.
Также специалисты пришли к заключению, что «Союз МС-22» будет спускаться на Землю без экипажа.
О повреждении радиатора системы охлаждения около узла зачековки солнечной батареи на корабле «Союз МС-22» стало известно 15 декабря 2022 года. Тогда работы космонавтов по выходу в открытый космос были приостановлены.
В конце того же месяца представитель NASA Келли Хампфрис рассказала, что российско-американская команда специалистов изучают варианты безопасного возвращения на Землю членов экипажа МКС после ЧП на корабле.