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12:17 (мск), источник: Известия

В «Роскосмосе» назвали окончательную причину повреждения «Союза МС-22»

Повреждение радиатора космического корабля «Союз МС-22» произошло в результате удара метеороида. Об этом заявили 11 января в госкорпорации «Роскосмос».

Источник: Известия

Там указали, что версия технического повреждения радиатора при изготовлении не подтверждается.

«Экспериментально доказано, что повреждение трубопровода радиатора произошло в результате удара метеороида. Диаметр отверстия — менее 1 мм», — сообщается в Telegram-канале госкорпорации.

Также специалисты пришли к заключению, что «Союз МС-22» будет спускаться на Землю без экипажа.

О повреждении радиатора системы охлаждения около узла зачековки солнечной батареи на корабле «Союз МС-22» стало известно 15 декабря 2022 года. Тогда работы космонавтов по выходу в открытый космос были приостановлены.

Во время загрузки произошла ошибка.

В конце того же месяца представитель NASA Келли Хампфрис рассказала, что российско-американская команда специалистов изучают варианты безопасного возвращения на Землю членов экипажа МКС после ЧП на корабле.

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