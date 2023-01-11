13:16 (мск), источник: © РИА Новости
Подразделения ВДВ блокировали Соледар с севера и юга, в городе идут бои
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, сообщили в Минобороны.
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«ВКС России наносят удары по опорным пунктам противника», — рассказали в военном ведомстве.
В министерстве добавили, что штурмовые отряды ведут бой в городе.
За минувшие сутки Вооруженным силам также удалось взять под контроль поселок Подгородное в районе Соледара на Донецком направлении. ВСУ потеряли до 80 военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля.
Накануне вечером стало известно, что бойцы группы «Вагнер» взяли Соледар под контроль. Как заявил основатель ЧВК Евгений Пригожин, в центре города образован котел, в котором ведутся городские бои. Кроме того, его подразделения заняли соляные шахты.
Соледар имеет стратегическое значение для Киева, он находится в центре линии обороны Артемовск (Бахмут) — Северск.
Здесь украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления. Освобождение Соледара позволит перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.