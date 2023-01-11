В Минобороны назвали потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях

«На Купянском направлении ударами артиллерии и армейской авиации по скоплениям живой силы 92-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Синьковка, Кисловка Харьковской области, а также Новоселовское Луганской народной республики уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих и два автомобиля», — сказали в ведомстве.
На Краснолиманском направлении, отметили в Минобороны, огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации нанесено поражение штурмовым группам 95-й, 80-й десантно-штурмовых и 25-й воздушно-десантной бригад Украины в районах Торского (ДНР), Червоная Диброва, Макеевка и Червонопоповка (ЛНР). Кроме того, в районах Кузьмино (ЛНР) и Серебрянского лесничества ликвидированы четыре украинские диверсионно-разведывательные группы.
«Потери ВСУ за сутки на данном направлении составили до 90 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три автомобиля», — добавили в министерстве.