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17:49 (мск), источник: Life.ru

ВСУ потеряли ещё два американских контрбатарейных радара

В ходе контрбатарейной борьбы Вооружённые силы РФ за сутки уничтожили в Донецкой Народной Республике ещё два американских контрбатарейных радара ВСУ: РЛС AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36. Об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«В районе города Артёмовска и города Дзержинска ДНР уничтожены радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36», — сказал он.

Также силами Российской армии в Харьковской области были уничтожены пусковая установка РСЗО «Ураган» в районе Котовки, две гаубицы Д-30 в районе населённых пунктов Берестовое и Победа ДНР, а также две самоходные пушки 2С7 «Пион» под Райгородком, буксируемая гаубица Д-20 в районе села Колодези и самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика» под Павловом.

Кроме того, украинская армия за сутки потеряла до 90 человек убитыми и ранеными на Краснолиманском направлении. Также в ходе выполнения задач спецоперации огнём артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации РФ удалось поразить две боевые бронированные машины и три автомобиля.

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