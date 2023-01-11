ВСУ потеряли ещё два американских контрбатарейных радара

«В районе города Артёмовска и города Дзержинска ДНР уничтожены радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36», — сказал он.
Также силами Российской армии в Харьковской области были уничтожены пусковая установка РСЗО «Ураган» в районе Котовки, две гаубицы Д-30 в районе населённых пунктов Берестовое и Победа ДНР, а также две самоходные пушки 2С7 «Пион» под Райгородком, буксируемая гаубица Д-20 в районе села Колодези и самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика» под Павловом.
Кроме того, украинская армия за сутки потеряла до 90 человек убитыми и ранеными на Краснолиманском направлении. Также в ходе выполнения задач спецоперации огнём артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации РФ удалось поразить две боевые бронированные машины и три автомобиля.