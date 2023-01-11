14:41 (мск), источник: Коммерсантъ
Суд заочно арестовал Бориса Зимина
Тверской суд Москвы постановил заочно арестовать бизнесмена Бориса Зимина (признан иностранным агентом). Его обвиняют в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
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Двухмесячный арест предполагается с момента экстрадиции на территорию России либо с момента его задержания.
Бориса Зимина 9 января объявили в розыск. Следствие считает его одним из активных участников хищения акций крупной каршеринговой компании BelkaCar. Ущерб по делу оценивается в €47 млн. Борис Зимин не живет в России с 2004 года.
Лаура Кеффер