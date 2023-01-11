Как получить перерасчет за услуги ЖКХ после праздников Сколько денег можно сэкономить
Фоторепортажи
14Сторонники экс-президента Бразилии на время захватили правительственные здания
10Горячий и ароматный: подборка фактов о чае
Главное
Спецоперация на Украине
14:41 (мск), источник: Коммерсантъ

Суд заочно арестовал Бориса Зимина

Тверской суд Москвы постановил заочно арестовать бизнесмена Бориса Зимина (признан иностранным агентом). Его обвиняют в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Источник: РИА "Новости"

Двухмесячный арест предполагается с момента экстрадиции на территорию России либо с момента его задержания.

Бориса Зимина 9 января объявили в розыск. Следствие считает его одним из активных участников хищения акций крупной каршеринговой компании BelkaCar. Ущерб по делу оценивается в €47 млн. Борис Зимин не живет в России с 2004 года.

Лаура Кеффер

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Шойгу сделал важное заявление
Стало известно, что скрывают росссийские власти
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта