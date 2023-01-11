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16:12 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские войска заявили о больших потерях у Артемовска, пишут СМИ

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Украинские войска признают, что в районе Артемовска несут большие потери, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на одного из командующего украинскими войсками в городе.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Пока курс обмена наших жизней на их жизни в пользу россиян. Если так продолжится, мы можем закончиться», — приводит издание слова командующего.

Город Артемовск (украинское название — Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог. За Артемовск и Соледар идут ожесточенные бои.

Соледар имеет стратегическое значение для Киева, он находится в центре линии обороны Артемовск (Бахмут) — Северск. Здесь украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления. Освобождение Соледара позволит перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны.

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