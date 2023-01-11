Что известно о боях за Соледар

ТАСС собрал последнюю информацию о боях за город.
Что происходит в Соледаре
Во вторник Пушилин заявил, что центр Соледара перешел под контроль российских сил, которые проводят зачистку уже в западной части города.
Позднее Пригожин заявил, что «Вагнер» контролирует уже всю территорию города, в центре которого образовался котел. Он обещал привести данные о количестве пленных украинских военных позднее.
По словам командира спецназа «Ахмат», заместителя командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинова, говорить о полном освобождении Соледара можно будет к концу дня в среду или, самое позднее, в четверг.
Остающиеся в городе подразделения Вооруженных сил Украины «ничего уже не поменяют», заявил он.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами призвал дождаться официальных заявлений по Соледару, но констатировал «положительную динамику» специальной военной операции.
В Минобороны РФ в среду днем не стали говорить об освобождении города: по данным ведомства, десантники блокировали Соледар с севера и юга, авиация наносит удары по опорным пунктам в городской черте, где ведут бои штурмовые отряды.
Российские силы вошли в Соледар в августе 2022 года. В ноябре, по словам офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, украинские военные из-за больших потерь были вынуждены отказаться от наступательных действий и перейти к глухой обороне.
В декабре Киев перебросил к городу подкрепления. В частности, Марочко со ссылкой на данные разведки говорил об отправке в Соледар отрядов иностранцев с оружием натовского образца.
Однако в начале января в ЛНР сообщили о массовом отступлении украинских сил из городской застройки. Помощник главы регионального МВД Виталий Киселев 7 января заявил, что Вооруженные силы Украины получили приказ отступить из Соледара.
Какая ситуация вокруг Соледара
Российские силы сейчас ведут бои за расположенный южнее Соледара Артемовск (украинское название — Бахмут). По словам Алаудинова, бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль «все логистические маршруты» в этом городе.
В среду в Минобороны РФ сообщили об освобождении пригорода Артемовска — населенного пункта Подгородное.
Освобождение Соледара, по словам Пушилина, увеличит возможности российских сил взять под контроль Артемовск и Северск, а также откроет дорогу на Славянск и Краматорск — крупнейшие города Донбасса, которые удерживает Киев.
Он отметил, что российские войска разрушают оборонительные линии украинских военных и речь идет о «подготовке переломного момента к освобождению всей Донецкой Народной Республики».
Советник Пушилина, военный эксперт Ян Гагин в беседе с ТАСС назвал Соледар «ключом к освобождению Донбасса», а его переход под контроль российских сил — стратегической победой. По его оценке, в городе могут оставаться около 500 украинских военных, которых могли там «оставить даже не специально».