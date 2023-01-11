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16:13 (мск), источник: ТАСС

Что известно о боях за Соледар

Подразделения Воздушно-десантных войск России блокировали с севера и юга Соледар, в самом городе идут бои. Об этом сообщил в среду журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Центр города, по словам врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, уже находится под контролем российских сил. Предприниматель Евгений Пригожин еще во вторник заявлял, что бойцы ЧВК «Вагнер» контролируют всю территорию Соледара.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

ТАСС собрал последнюю информацию о боях за город.

Что происходит в Соледаре

Во вторник Пушилин заявил, что центр Соледара перешел под контроль российских сил, которые проводят зачистку уже в западной части города.

Позднее Пригожин заявил, что «Вагнер» контролирует уже всю территорию города, в центре которого образовался котел. Он обещал привести данные о количестве пленных украинских военных позднее.

По словам командира спецназа «Ахмат», заместителя командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинова, говорить о полном освобождении Соледара можно будет к концу дня в среду или, самое позднее, в четверг.

Остающиеся в городе подразделения Вооруженных сил Украины «ничего уже не поменяют», заявил он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами призвал дождаться официальных заявлений по Соледару, но констатировал «положительную динамику» специальной военной операции.

В Минобороны РФ в среду днем не стали говорить об освобождении города: по данным ведомства, десантники блокировали Соледар с севера и юга, авиация наносит удары по опорным пунктам в городской черте, где ведут бои штурмовые отряды.

Как шли бои за город

Российские силы вошли в Соледар в августе 2022 года. В ноябре, по словам офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, украинские военные из-за больших потерь были вынуждены отказаться от наступательных действий и перейти к глухой обороне.

В декабре Киев перебросил к городу подкрепления. В частности, Марочко со ссылкой на данные разведки говорил об отправке в Соледар отрядов иностранцев с оружием натовского образца.

Однако в начале января в ЛНР сообщили о массовом отступлении украинских сил из городской застройки. Помощник главы регионального МВД Виталий Киселев 7 января заявил, что Вооруженные силы Украины получили приказ отступить из Соледара.

Какая ситуация вокруг Соледара

Российские силы сейчас ведут бои за расположенный южнее Соледара Артемовск (украинское название — Бахмут). По словам Алаудинова, бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль «все логистические маршруты» в этом городе.

В среду в Минобороны РФ сообщили об освобождении пригорода Артемовска — населенного пункта Подгородное.

Что дальше

Освобождение Соледара, по словам Пушилина, увеличит возможности российских сил взять под контроль Артемовск и Северск, а также откроет дорогу на Славянск и Краматорск — крупнейшие города Донбасса, которые удерживает Киев.

Он отметил, что российские войска разрушают оборонительные линии украинских военных и речь идет о «подготовке переломного момента к освобождению всей Донецкой Народной Республики».

Советник Пушилина, военный эксперт Ян Гагин в беседе с ТАСС назвал Соледар «ключом к освобождению Донбасса», а его переход под контроль российских сил — стратегической победой. По его оценке, в городе могут оставаться около 500 украинских военных, которых могли там «оставить даже не специально».

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