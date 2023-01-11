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17:36 (мск), источник: © РИА Новости

СМИ сообщили о недооценке Украиной российских мобилизованных

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Многие российские военнослужащие, попавшие в зону спецоперации на Украине в рамках частичной мобилизации, за три месяца научились воевать, а Киев недооценил российских новобранцев, говорится в репортаже корреспондента итальянской газеты la Repubblica из Краматорска.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Автор заметки рассказывает о наступлении российских войск на Соледар, где они, по его словам, учли применение систем залпового огня HIMARS и перевели склады с амуницией за сотню километров от линии фронта. Корреспондент пишет, что союзники Киева «ошибаются в восприятии мобилизованных».

«Когда мы спрашиваем украинских солдат, кто противник, с которым они сталкиваются, чаще всего ответом является “мобик” (мобилизованные новобранцы) <…> Теперь они научились держать позиции. Сотня страшилок о том, как несчастны русские мобилизованные, отправленные на фронт без подготовки и без снаряжения, заставили нас забыть, что в этом конфликте количество — это качество: 300 тысяч человек не могут все быть непригодными для того, чтобы быть солдатами. За три месяца на Донбассе многие новобранцы начали адаптироваться и воевать с русской настойчивостью в зимние войны», — говорится в статье.

Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября по указу президента и завершился в конце октября. В Вооруженные силы, как и планировалось, было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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